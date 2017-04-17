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Meral Akıncı, Güner Necat Kız İzci Tesisleri’nin açılışını yaptı

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Meral Akıncı, Güner Necat Kız İzci Tesisleri’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa’da faaliyet gösterecek olan Güner Necat Kız İzci Tesisleri’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, izcilik kurumunun önemli olduğunu belirterek, çocuklara insan ve doğa sevgisini, öz kontrolü, öz güveni, öz saygınlığı öğrettiğine dikkat çekti.

Meral Akıncı, “Bu açılışı, özellikle benim onursal başkanlığım altında olması bana ayrı bir onur verdi. Sevdiğim bu camianın bir temsilcisi olarak sizlerle birlikte olmanın onurunu ve sevgisini yaşıyorum” dedi.

İzciliğin; din, dil, ırk ayırımı olmadan yapıldığını ve herhangi bir siyasi hareketin aracı olmadığını belirten Meral Akıncı, “Bizim kız izci örgütümüz, sadece eğitim amaçlı bir hareket olarak başladı. Örgütümüz bir sivil toplum örgütüdür. Uzun yıllardır devam eden bu çalışmalar, çocuklar ve gençlere yönelik doğa sevgisi ve dünya barışına katkıda bulunmak için bir eğitim süreci olarak devam ediyor” diye konuştu.

İzcilikte çocuklara, insan ve doğa sevgisi ve özgüvenin aşılandığına dikkat çeken Meral Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hareketin gerek KKTC’ye gerek bölgemize gerekse de dünyaya kendiyle barışık bireyler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Kıbrıs’ta izcilik İngiliz döneminde başlamış, 1960’ta dönemin Cumhurbaşkanı Makarios’un eşi olmadığı için, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük himayelerinde yürütülmüştü. 1963’ten sonra bir duraklama yaşandı. KKTC’de, özellikle Cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında ve Güner Nejat’ın önderliğinde bu örgüt hayata geçirildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş bu görevi üstlendi. Güner hanımın da burada önemli bir etkisi olduğunu ve bunu bugüne kadar taşıdığını biliyorum. Bu açılışı yaptığım için oldukça mutluyum. Size hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel başarılara imza atmanızı diliyorum.”

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