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Meral Akıncı, Her Daim Dostlar Derneği’nin etkinliğine katıldı

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Meral Akıncı, Her Daim Dostlar Derneği’nin etkinliğine katıldı
18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü nedeniyle Salamis Harabeleri’nde “Kültürel Mirası Tanıyalım, Çevreyi Koruyalım” sloganıyla çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da katıldı.

Etkinlikte, Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencilerine rehber eşliğinde Salamis Harabeleri tanıtıldı, piknik alanı ve çevresinde de temizlik yapıldı.

Çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da katılarak destek verdi.

MERAL AKINCI

Meral Akıncı etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada,  Her Daim Dostlar Derneği’nin düzenlediği etkinliğin, Cumhurbaşkanlığı “Temiz Düşün çevre koruma ve çevre temizliği seferberliğinin” bir parçası olduğunu söyledi.

Akıncı, etkinliğin okullar ve sivil toplum düzeyinde gerçekleştirilmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın Temiz Düşün projesinin sadece okullar düzeyinde gerçekleştirilmediğini, sivil toplum örgütleri, bakanlıklar, özel sektör, Sivil Savunma Teşkilatı ve belediyeler tarafından da desteklendiğini hatırlattı.

 “SEVDİĞİMİZ ŞEYLERE DEĞER VERİYORUZ…”

Meral Akıncı, projeye ülkeyi sevdiklerinin gösterilmesine bir araç olarak baktıklarını ifade ederek, “Günlük hayatta sevdiğimiz şeylere değer veriyor ve onları koruyoruz. Bu koruma adı altında temizlikle başlattığımız bu hareket ülkemize sahip çıkmadır” dedi.

“KİRLETMEMEYİ ÖĞRENMEK”

Yapılan temizlikleri bir günlük olarak düşünmediklerini dile getiren Akıncı, amacın kirletilmişi temizlemek değil, kirletmemeyi öğretmek olduğunu söyledi.

Meral Akıncı, çevre bilincinin toplumda oluşturularak hayat biçimi haline gelmesi dileğinde de bulundu.

Akıncı,  Her Daim Dostlar’ın başlattığı girişimin ülkenin her yerinde belediyeler tarafından da yürütüldüğüne dikkat çekerek, temizliği yapılan bölgelerin temiz kalmasını denetimle  sağlayacak kurumlar istediklerini söyledi.

Meral Akıncı, dünyada çevre konusunda yapılan projelerde ceza sisteminin uygulandığına dikkat çekerek, ülkede de tarafsız ceza uygulaması başlatılmasını istediklerini vurguladı.

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