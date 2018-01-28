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Meral Akıncı: “Kadınların üretkenliği geleceğimiz bakımından büyük bir şans”

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Meral Akıncı: “Kadınların üretkenliği geleceğimiz bakımından büyük bir şans”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, kadınların ekonomik, siyasi ve kültürel yaşama eskisinden çok daha fazla etki ettiğine işaret ederek, “Kadınların bu üretkenliği toplumsal geleceğimiz bakımından son derece büyük bir şanstır” dedi.

Meral Akıncı, İş Kadınları Derneği’nin Girne’de Malpas Otel’de düzenlediği “Hayalleriniz Sizinle Sınırlı” etkinliğine katılarak, konuşma yaptı.

Akıncı, konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin yüzyıllardır, zihinsel ve bedensel emek harcayarak bu toprakları alın teriyle yoğurduğunu belirtti. Akıncı, “Bu adada değişik zamanlardan geçtik. Zor günlerimiz de oldu. Ama hiçbir güçlük, yurt sevdamızı ve kültürümüze duyduğumuz saygıyı eksiltmedi” dedi.

“EKONOMİK, SİYASİ, İLETİŞİMSEL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER DÖNÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, herkesin var olmak için üretmek gerektiğine kani olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz çağ, üretmenin ve bu yolla küresel ilişkiler ağına dahil olmanın önemini daha da artırmış durumda. Gencimizle yaşlımızla, kadınımızla erkeğimizle çağımızın gereklerine uygun bir toplumsal yaşam için çalışıyoruz. Bu konuda daha da gayretli olmamız gerektiğini de söylemek gerek. Yeni bir dünyada, günden güne değişen paradigmalara göre yepyeni bir hayat şekilleniyor. Ekonomik, siyasi, iletişimsel ve kültürel ilişkiler dönüşüyor. Bizler elbette yerel dinamiklerimizi gözetmek kaydıyla, bu yeni dünyayı anlamaya ve yaşamaya yönelmeliyiz.” 

“İZOLASYONLARA RAĞMEN DÜNYAYA YÖNELİK ALGI HEP AÇIK”

Meral Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, uluslararası ilişkiler bakımından haksız izolasyonlara tabi tutulduğu halde, halkın içe kapanmak yerine, dünyaya yönelik algısının hep açık tuttuğunu ifade etti.

Özellikle kadınların, yerel ve küresel ölçekte her geçen gün biraz daha aktif ve yaratıcı olduklarını memnuniyetle gözlemlediğini kaydeden Akıncı, “Kadınlar ekonomik, siyasi ve kültürel yaşama eskisinden çok daha fazla etki ediyorlar. Kadınların bu üretkenliği toplumsal geleceğimiz bakımından son derece büyük bir şanstır” dedi.

Meral Akıncı, şöyle devam etti:

“Bugün burada, dünyadaki devinime bağlı olarak çeşitlenen ilgi alanlarına yaratıcı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak olan bir etkinlik düzenleniyor. Aslında hayallerin sınırsız olduğunu ve insanın da kendisini sınırlara hapsetmemesi gerektiğini anlatan etkinlik başlığı, üretken kadınlarımızın temel motivasyonuyla bire bir örtüşmektedir. Bu vesileyle İş Kadınları Derneği’ni kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamdaki konumlarını güçlendirmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı kutlarım”

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