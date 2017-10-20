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Meral Akıncı, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’nün genel kuruluna katıldı

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Meral Akıncı, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’nün genel kuruluna katıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’nün genel kuruluna katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Derneğin kurumsallaşmasında önemli hizmetler veren Kurucu Başkan Güner Necat’ın da katıldığı genel kurulda konuşan ve aynı zamanda derneğin Onursal Başkanlığını yürüten Meral Akıncı, aldığı davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

“İzci örgütü dendiği zaman ben hep insanlık derim. İzcilik, insanlığı her türlü davranış biçimleriyle ve belli kurallar içerisinde temsil eden bir örgüttür” diyen Akıncı, derneğin kuruluşundan bu yana uzun süre topluma hizmet vermekte olduğuna dikkati çekti.

Derneğin bugünlere gelişinde Güner Necat’ın da önemli rol oynadığını ifade eden Meral Akıncı, “Derneğin kurumsallaşmasında, büyümesinde oynadığı önemli rolden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Dernek binasının geçtiğimiz yıl hizmete açıldığını anımsatan Meral Akıncı, binanın açılabilmesi için de yaşanan zorlukları çok iyi bildiğini söyledi.  Meral Akıncı ayrıca, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar diledi.

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