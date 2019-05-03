Meral Akıncı, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde katıldığı etkinlikte fidan dikti

Etkinlikte, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Koordinatörü Şerife Gündüz de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında oluşturulan geri dönüşüm projesi Temiz Düşün Dönüştür’e dahil olan Lapta Yavuzlar Lisesi’nde geçtiğimiz yıl ise Temiz Düşün Bahçesi oluşturulmuştu.

2 YILDA 7 BİNDEN FAZLA FİDAN DİKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2018 ve 2019 yılı ağaçlandırma sezonunda, ülke genelinde 7 binden fazla ağaç fidanı dikildi.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında fidan dikimi yanında köy meydanlarında çiçeklendirme çalışmaları da yürütüldü.

KALICI ETKİ YARATAN PROJELERE VE YENİ FİKİRLERE ÖDÜL VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik olarak 2018 yılında başlattığı yerel odaklı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorilerinde ödül veriliyor.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere 2019 yılında da “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek. Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 7.000 TL, ikinci olan projelere 5.000 TL, üçüncülere ise 3.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışmayla ilgili tüm bilgiler www.temizdusun.com internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 24 Mayıs 2019’a kadar internet sitesinden kabul edilecek. Sonuçlar 5 Haziran 2019 Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak.