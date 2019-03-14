Meral Akıncı “Okuma ve Ağaç Bayramı” etkinliğinde fidan dikti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde üç yıldır sürdürülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, Yeşilyurt İlkokulu’nda düzenlenen “Okuma ve Ağaç Bayramı” etkinliğine katılarak, çocuklarla fidan dikti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meral Akıncı, Yeşilyurt İlkokulu’nun Temiz Düşün projesine katkısından dolayı, Okul Müdürü Özgür Kolaç’a, “Temiz Düşün bayrağı” verdi.

Temiz Düşün Proje Koordinatörü Şerife Gündüz’ün eşlik ettiği Meral Akıncı, çocuklara çevre temizliğinin önemini ve Cumhurbaşkanlığı olarak “Temiz Düşün’ projesi kapsamında neler yapıldığını anlattı, çocukların sorularını yanıtladı.

Meral Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Temiz Düşün” projesinin bir etkinliğinin okuma bayramı ile birleşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Meral Akıncı, “Eğitim derken, sadece okuma yazma değil aynı zamanda dünyaya güzel insan yetiştirme, özellikle günümüzde insani değerleri taşıyan; insan haklarıyla, sosyal değerleriyle, erdemleriyle çocuk ve birey yetiştirerek topluma kazandıranlar olarak üstlendikleri özel görev nedeniyle öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Öğretmenlerin, toplumların geleceği ve gelişimi için önemini anlatan Meral Akıncı, öğretmenliğin geçmişten gelen değerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çevrenin korunmasında, sorumlu ve bilinçli nesillerin yetişmesinde, ailelerle birlikte öğretmenlerin de önemli misyonunun olduğunu dile getiren Meral Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önderliğinde başlatılan, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülen Temiz Düşün projesinde bu yıl okullara ağırlık verdiklerini belirtti.



“GERİ DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATTIK”

“Yeşil Okul” adı altında hem okulların ağaçlandırıldığını, hem de her çocuğa bir fidan vererek, evlerinde ağaçlandırma yapmasını sağladıklarını ifade eden Meral Akıncı, böylece doğaya katkı yaptıklarını anlattı.

Meral Akıncı, Temiz Çevre, Temiz Düşün projesiyle birlikte geri dönüşüm projesini de başlattıklarını, bu kapsamda plastik, metal ve kağıt ayrışımının yapıldığını söyledi.

“Yeşil Okul” uygulamasının ardından, geri dönüşüm projesinin de Yeşilyurt İlkokulu’nda başlatılmasını istediklerini dile getiren Meral Akıncı, bazı okulların ve kurum olarak BRT’nin de geri dönüşüm projesine katıldığını kaydetti.

Meral Akıncı, etkinlikte, çocuklarla birlikte fidan dikti ve öğrencilere okuma belgesi verdi.