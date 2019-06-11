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Meral Akıncı: Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmeli

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Engelsiz Resim Şöleni kapsamında çocuklan çizmiş olduğu serginin açılışını gerçekleştirdi.
Meral Akıncı: Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmeli

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleşen “Renklere Dokunduk” sergisinde ÖZEV, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Necati Taşkın İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’ndan öğrencilerin resimleri yer aldı.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Renklere Dokunduk” isimli serginin özel bir sergi olduğunu ifade eden Meral Akıncı, sergiye katılan çocukların sadece kağıt üzerindeki renklere değil, hayatının her alanına dokunduğunu belirtti.

“BU ÇOCUKLAR BİZİMLE BİRLİKTE HAYATIN HER ALANINA DOKUNUYORLAR”

Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmesinin öneminin altını çizen Meral Akıncı, “Bu çocuklar bizimle birlikte her yerde hayatın her alanına bizimle birlikte dokunuyorlar” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin istihdamının, engelli bireylerin sosyal yaşama katılmaları açısında da büyük önem arz ettiğini kaydeden Meral Akıncı, engelli bireylerin potansiyellerini yansıtabilecekleri ortamların yaratılması gerektiğini kaydederek, engellilerin görünürlüğünün önemine değindi.

Engelli sayısının tam olarak bilinmediğini de ifade eden Meral Akıncı,  ülkedeki engelli sayısının tam olarak bilinmesinin öneminin altını çizdi.

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