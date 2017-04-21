Meral Akıncı taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı taburcu olduğunu kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Akıncı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı’nda talihsiz bir kaza geçirerek, sol omuzunu incitmişti. Bir gece boyunca hastanede müşahede altında tutulan Meral Akıncı, bugün taburcu edildi.

Akıncı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Beklenmedik küçük bir kaza sonucu çıkan omzuma yapılan yerinde bir müdahalenin ardından, evimize geri dönmüş bulunuyorum. Başta Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi başhekimi ve baş hemşiresi olmak üzere, yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen servisteki tüm doktor, hemşire ve personele, bu arada geçmiş olsun dilekleri ile yanımda olan tüm dost ve akrabalarıma teşekkür ederim.