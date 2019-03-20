Meral Akıncı'dan çağrı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk” toplantısının açılışında konuşan Meral Akıncı, topluma hizmet projelerinin, toplumun her alanındaki insanlara kalkınma ve gelişme fırsatı tanımanın yanı sıra, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara rehberlik yapacak, pratik çözümler ve seçenekler üretebilecek fırsatlar sunduğunu söyledi.

Projeleri yürüten kişilerin, birey olmaktan gelen sorumluluk bilincini geliştirerek duyarlılık kazandığını ifade eden Meral Akıncı, gönüllü ve üretken olmanın, farklılıklara uyum sağlamanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

“ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI İLE TANIŞMAK”

“Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak topluma hizmet uygulamalarının başta gelen hedeflerinden biridir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülecek olan bu çeşitli projelere, birçok vatandaşımız katkıda bulunabilir. Önemli olan gönüllülük kavramı ile tanışmak, gönüllülüğü içselleştirmek, paylaşmak, farklı olanı tanıma, kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu anlayışla topluma hizmet, kültürel yozlaşma yerine, sivil dinamik bir gücün oluşması sağlanır. Yozlaşma, tembellik, alkol ve sigara gibi bağımlılığı öngören ortamlarda bulunularak, ‘sağlıksız birey’, ‘sağlıksız toplum’ oluşturma yerine seçenek yaratıp, toplum yararına projelerle çözümler üretmek ve uygulamak şart.”

Özellikle öğrencilerin, böyle projelerde yer almasının çok önemli olduğunu ve değerli zaman geçirerek toplumsal sorunların farkına varmalarını sağlayacağını ifade eden Meral Akıncı, “Ayrıca, sorunların aşılması için birlikte çalışırken, çok değerli beceriler kazanmalarına da yardımcı olur” dedi.

Bu tür projelerde, öğrencilerin, toplumsal iletişimlerini güçlendirerek, toplumsal sorumluluk ve inisiyatif alıp, cesaretlerinin artacağını anlatan Meral Akıncı, “12-19 yaşları arasındaki çocuk ve gençler benlik gelişim sürecinin en kritik aşamalarından birindedirler. Eğer gençlerimizi bu kritik dönemde doğru sosyal sorumluluk projelerine yönlendirirsek, gençler üstlendikleri görevler doğrultusunda sorumluluk almayı öğrenecek ve görev bilinçlerini geliştireceklerdir. Bunların yanı sıra ‘ben’ merkezli bakış açısından uzaklaşarak ekip çalışmasını öğrenip, yeni iletişim becerileri de geliştireceklerdir” diye konuştu.

“TOPLUMA HİZMET PROJELERİ PLANLI VE SÜREKLİ KÜLTÜR HALİNE GETİRİLMELİ”

Meral Akıncı, okulların bu tür toplumsal hizmet programlarını planlı ve sürekli bir kültüre dönüştürmelerinin, topluma katacağı faydaların sayısız olacağını söyledi.

Topluma hizmet projelerinin eğitim, sağlık, kadın, çocuk, sosyal ve çevre ana başlıkları altında düzenlenebileceğini dile getiren Meral Akıncı, topluma verilen eğitim hizmetlerinden örnekler aktararak, şöyle devam etti:

“Topluma verilen eğitim hizmetlerine örnek olarak proje katılımcıları okuma yazma bilmeyenlere bu becerileri öğretebilir, ilk ve orta öğretim derslerine yardımcı olabilirler. Bunun yanı sıra, sağlık alanında kan bağışı ve organ bağışının önemini vurgulayacak çalışmalar hazırlanabilir. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın çevreye olan hassasiyetinin artmasını sağlamak için ağaç dikme ve sulama veya atıkların geri dönüşümünü sağlama gibi projeler de yürütülebilir. Topluma hizmet projelerinin değinmesi gereken en önemli konulardan biri de sosyal konulardır. Örneğin, öğrencilerle yapılan bu projeleri sivil toplum hizmetleri ile bir arada yürütmek hem okullar ve sivil toplum örgütleri arasında anlamlı bir işbirliği sağlayacak hem de gençlerin sivil toplum örgütlerinde de daha aktif yer almalarına sebep olacaktır.”

“TEMİZ DÜŞÜN PROJESİNE HER YAŞTAN YURTTAŞ KATILABİLİR”

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne her yaştan yurttaşın katılabileceği ve bir yaşam biçimi dönüşümünü sağlayacağı bir proje olduğunu kaydeden Meral Akıncı, başkanlığını yürüttüğü Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddetle mücadeleyi hedef alan projelerine gençlerin desteğinin önemli olduğunu anlattı.

Herkesi topluma hizmet projelerine katkıda bulunmaya davet eden Meral Akıncı, şöyle konuştu:

“Üniversite öğrencileri kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşmanın yanında, toplum hizmetlerine katılarak, evrensel değerlerle buluşup, sosyal dayanışmayı destekleyerek yüksek değerlere sahip dünya insanı özelliklerini geliştirebilirler.”