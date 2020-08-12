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Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

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Babacan, Erdoğan'ın "IMF, Türkiye'den borç istedi" sözlerine açıklık getirdi
Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

Eski bakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "IMF bizden borç istedi" sözlerine açıklık getirirken, "Merkez Bankası ile Uluslararası Para Fonu arasında yapılan protokol ile ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin Uluslararası Para Fonu'ndan kullandırılacağı ile ilgili bir sözleşme yapıldı. Ancak bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı uluslararası para fonundan kullandırmadı" dedi. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Akşener ve Babacan ortak basın açıklaması yaptı.

Babacan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat geldi bana, 'Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu' dedi, 'Bugün dedim borç alan yarın talimat alır' dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor" ifadelerine açıklık getirdi. 

"Bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı uluslararası para fonundan kullandırmadı"

Babacan, “2008-2009 küresel krizden sonra, Uluslararası Para Fonu'nun diğer uluslararası finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Olası daha büyük krizlere karşı oluşturulan kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Merkez Bankası ile Uluslararası Para Fonu arasında yapılan protokol ile ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin uluslararası para fonundan kullandırılacağı ile ilgili bir sözleşme yapıldı. Ancak bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı uluslararası para fonundan kullandırmadı. 'Bir kredi sözleşmesi imzaladık, ihtiyacınız olursa 5 milyar dolara kadar sağlarız' dedik ama ihtiyaç olmadı. O gün adına olumlu bir gelişmedir. Açılmış ama kullanılmayan bir kredidir" ifadelerini kullandı. 

"Biz şu anda teşkilatlarını kurma aşamasında bir partiyiz"

Babacan, bir gazetecinin; "Cumhur İttifakı'ndan Akşener’e yönelik çeşitli çağrılar oldu, DEVA Partisi’ne yönelik Cumhur İttifakı'ndan olası bir çağrıya karşı tutumunuz ne olur?" sorusuna, “Biz şu anda teşkilatlarını kurma aşamasında bir partiyiz. Odaklanmamız memleketimiz için çözümler üretmek, bu çözümleri paylaşmak. Öte yandan teşkilatlanmamızı tamamlamak şu anda odaklandığımız konu bu” sözleriyle yanıtını verdi.

"O tarzda bir üsluba cevap vermeye çok olumlu bakmıyoruz"

"Bahçeli, yine açıklamasında 'Babacan’ın felaket tellallığı yapması IMF’ci bir bakanın sipariş eleştirisidir' dedi sizin yorumunuz ne olacak?" sorusunu ise Babacan “Biz yepyeni bir siyasi tarz, siyasi üslup inşa ediyoruz. O tarzda bir üsluba cevap vermeye çok olumlu bakmıyoruz.  Biz tamamen vatandaşların sorunlarını iyi tahlil ve analizle meşgulüz. Bu sorunlara çözüm üretmenin gayreti içerisindeyiz" sözleriyle cevapladı.

"Kendisine partimizin teşkilatlanması, politika ve uygulamaları hakkında bilgiler sundum"

Babacan, Akşener'in ziyaretine ilişkin ise, “Sayın Meral Akşener Genel Merkezimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Heyetler halinde görüşmemizi yaptık. Kendisine partimizin teşkilatlanması, politika ve uygulamaları hakkında bilgiler sundum. Daha sonra ülkemizin meselelerini de değerlendirdik. Türkiye her alanda zor dönemlerden geçiyor. Ülkemiz daha iyisine layık, iyi bir yönetime layık. Ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Her alanda politika üretmek zorundayız. Vatandaşın beklentisi de bu. Vatandaşımız sorunlara çözüm bekliyor” dedi.

"Gelecek hafta Gelecek Partisi’ni ziyaret edeceğim"

Akşener de yaptığı açıklamada DEVA Partisi ile komşu olduklarını ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını, gelecek hafta ise Gelecek Partisi’ne böyle bir ziyarette bulunacaklarını belirterek, “DEVA Partisi kurulduktan sonra bana hep basın olarak nasıl karşılıyorsunuz sorusu soruldu. Ben de çok olumlu karşılıyorum, Allah yardımcıları olsun başarılar diliyorum çünkü, siyasette rekabet daha fazla çalışma iştiyakını getireceği için çok olumlu buluyorum demiştim. Birbirimizle tecrübelerimizi de paylaştık. Daha sonra memleket meselelerini, dış politikada olan biteni tahlil ettik. Değerli görüşleri için, gösterdikleri misafirperverlik için şahsında Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum tekrar hem hayırlı olsun hem başarılar diliyorum” dedi.

Akşener, "Bahçeli, bugün bir açıklamasında 'güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşa bir taleptir' ifadesini kullandı, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, “Biz hiçbir siyasi parti Genel Başkanına ita amirliği yapmadık, parmak da sallamadık. Sayın Bahçeli elbette görüşlerini anlatma hakkına sahiptir, biz de bu hakka saygı duyuyoruz. Dolayısıyla benim söyleyecek bir sözüm yok” dedi.

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