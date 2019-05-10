Meral Akşener: Erdoğan Saray'ın şaşasına teslim oldu

Akşener, İstanbul teşkilatının, genel başkan yardımcılarının ve bakanların kaybedilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabının kendilerine kesilmemesi için Erdoğan'ı hiç yapmaması gereken bir noktaya çektiklerini ifade etti.

"Kendisini saray şaşasına teslim etti" diyen Akşener, Erdoğan'ın bir zamanlar milletin adamı olduğunu ancak şimdi zihniyetinin değiştiğini söyledi.

İyi Parti lideri Akşener, "Binlerce bürokratik kadronuz oluştu binlerce arabayla geziyorsunuz bu şaşanın insan ruhunda yarattığı bir dönüşüm var. O fakir sofrasına oturduğunuzda yadırgarsınız, o sofra da sizi yadırgar" diye konuştu.

Quote Message: Sayın Erdoğan'ın İstanbul’un her türlü hukuksuzlukla geri alınmasına yönelik bir telkinle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum." Sayın Erdoğan'ın İstanbul’un her türlü hukuksuzlukla geri alınmasına yönelik bir telkinle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum."

Quote Message: Ben onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yerinde olsaydım İmamoğlu kardeşim hayırlı olsun derdi. Orada ilginç olan şey, iki tane tuzak var burada. Bu parasal meseleden ve sisteminin tembelliğinden dolayı bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bir de valiliklerin verdiği kanunsuz olduğu belirtilen sandık kurulu üyelerinin bir kenara bırakıldığını ve seçmende tuzak kurulduğunu düşünüyorum. Hem sayın Erdoğan'a, hem de seçmene bir tuzak kuruldu." Ben onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yerinde olsaydım İmamoğlu kardeşim hayırlı olsun derdi. Orada ilginç olan şey, iki tane tuzak var burada. Bu parasal meseleden ve sisteminin tembelliğinden dolayı bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bir de valiliklerin verdiği kanunsuz olduğu belirtilen sandık kurulu üyelerinin bir kenara bırakıldığını ve seçmende tuzak kurulduğunu düşünüyorum. Hem sayın Erdoğan'a, hem de seçmene bir tuzak kuruldu."

Yenilenecek seçimin ekonomik maliyetine de değinen Akşener, "Partili cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında dolar 4,24'tü. Bugün 6,24. Geçen sene o Mayıs'ta ekonomi uçacak kaçacak diye partili cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Sayın Erdoğan'a da millete de büyük zararı olacak dedik. Damat bey ekonominin içine, reel anlamda üreten ekonomiye yönlendirme anlamında hiçbir şey yapamıyor." dedi.