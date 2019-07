Meral Akşener: Her başarısız iktidarın arkasında bir Bahçeli vardır

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirerek “Hani her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sadece terörist başından değil aynı soyadı taşıyan kim varsa medet umduklarını söyleyen Akşener, “”Küçük ortak, ‘Öcalan canisi HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapın diyorsa bunu görmezden gelemezdik’ diyor. Dün flu görüyordu. Bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince kızıyor. E ne diyeyim? Eş başkan mı diyeyim. 31 Mart’tan önce beka diyenler Öcalan avukatlarıyla görüşsün dediler, terörist başıyla mektup arkadaşı oldular. Küçük ortak terörist başını dinleyin diye celallendi. Ben ayna tutunca Öcalan tekrar terörist başı oldu. Kırmızı bültenle aranan askerimizin katili bir haine mikrofon uzatıldı” ifadesini kullandı.

Bahçeli’nin girdiği her ortaklığı kuruttuğunu söyleyen Akşener, “Hani her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır. Biz ucuz atlattık. İyi ki bizi attı. Sayın Bahçeli’ye teşekkür edeyim. Terörist başının mektubuna sahip çıkarak, illet, zillet diyerek İYİ Parti’yi kurmanın ne büyük bir ihtiyaç olduğunu cümle aleme kanıtladı”dedi.

Aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var

Ülkenin yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşıladığını belirten İYİ Parti lideri, “Zaman zaman devletlerin sorunları olur ama bu kez aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var. Dünya birkaç gündür Japonya’daki G-20 zirvesini konuşuyor. Türkiye’ye yaptırım planlayanlara, tezgah hazırlayanlara karşı devletimizin yanındayız” dedi.

Trump ile görüşmenin rehin alındığımızın kanıtı olduğunu söyleyen Akşener, “Dünün ‘Eyy Trump’ı, bugünün ‘dostum Trump’ı’ papazı da bırak dedim bırakıverdi dedi. Trump’ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne dair bir izlenim yok. Görünen o ki S-400’ler alınsa bile depolarda çürüyecek, gıcır gıcır patriotlar, Boeingler alınacak” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini düşünüyorum

İktidarın, Suriye’deki hatalarını küçük bir ölçekte Libya’da da yapmaya devam ettiğini söyleyen Akşener, “Libya’da serbest bırakılan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyorum. Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini, bu sefer de yakın çevresi ve ortağı tarafından kandırıldığını düşünüyorum” dedi.

Ak Parti ile milletin arasına zengin, şımarık yöneticiler girdiğini ifade eden Akşner, “Sayın Erdoğan’a soruyorum. Yapılan her yanlış icraatın sorumlusu değil misiniz? Bunlar şahsi tercihleriniz, ama bizi ilgilendiren kısmı milletimize verdiği zarar. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz, zararı milletimiz ödüyor. Millet fırsat eşitliği ve hakça bölüşme istiyor, siz beş müteahhite veriyorsunuz” ifadesini kullandı.

Açılımları sakın aklınızdan geçirmeyin

Erdoğan’ın kandırıkçılar tarafından senelerce kandırıldığını belirten İYİ Parti lideri, “Sayın Erdoğan ‘Ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum’ dedi. Bir de bu rezilliğe imza atanlara, bu işe sahip çıkıyor. TRT ekranlarına çıkarılan karakollarımıza saldırmış, 74 vatan evladını şehit etmiş bir alçaktır. Hadi bizi saf sanıyorsun da mahşerde peygamber efendimize komşu şehitlerimize nasıl anlatacaksın”ifadesini kullandı.

TRT’nin devletin televizyonu olduğunu söyleyen Akşener, “Milletin sözcüleri olan muhalefete kapattığınız TRT’yi terörün eli kanlı alçaklarına açamazsınız. İktidar partisini uyarıyorum. Milletin kararı ile mağlup oldunuz. Terör örgütleri ile aranıza mesafe olsun. Açılımları sakın aklınızdan geçirmeyin” dedi.

Milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsanız o zaman teşekkür ederim

Erdoğan’ın yol yaptı diye teşekkür isteyemeyeceğini söyleyen Akşener, “Sayın Erdoğan bana yaptıklarımız için neden teşekkür etmiyorsun diye soruyor. . Allah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yapanlardan razı olsun. Sen yapsaydın Asya ile Avrupayı birbirine bağladık diye teşekkür beklerdin. O ballı ihaleleri alanlar teşekkür etsin sana” dedi.

Erdoğan’ın milletin cebinde o köprülerden geçecek para bırakmadığını ifade eden Akşener, “Gençlerin işi, araba alacak parası yok. Onlar için ne yaptın? Ne zaman Suriyeliler evine döner o zaman teşekkür ederim. Milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsanız o zaman teşekkür ederim. 3-5 müteahhidin cebini doldurdun diye teşekkür etmem” ifadesini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlara da konuşmasında yer veren Akşener, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın… Pardon ’emeklilikte Saray’a takılanlar’ın sorunlarını çözersin, o zaman teşekkür ederiz. 3-5 müteahhitin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin. Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor”dedi.