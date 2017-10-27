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Meral Akşener'den İyi Parti'nin logosuna ilişkin açıklama

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Meral Akşener'den İyi Parti'nin logosuna ilişkin açıklama
"Türkiye'nin hak ettiği mutluluğa ulaşması boynumuzun borcudur"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partinin logosuna ilişkin açıklama yaptı. 

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin logosuna dair "Güneş, adaletten ve milletimize hizmetten sapmayacağımızın imzasıdır, milletimize verdiğimiz yemindir…" ifadelerini kullanan Akşener, bu sembolün seçiminde Türk tarihinin etkilerinin olduğunu ve güneşin aynı zamanda sekiz köşeli bir yıldızı simgelediğini vurguladı.

Medeniyetin beşiğine medeniyeti geri götürmenin Türkiye'nin iyi olmasıyla mümkün olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti sonsuzdur ve hak ettiği mutluluğa ulaşması boynumuzun borcudur" denildi.

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