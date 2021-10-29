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Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı

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Akşener'e "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen  gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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