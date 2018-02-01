Meral Eroğlu’ndan DP’ye telefon iddiası!.

Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgide Meral Eroğlu’nun, geçtiğimiz gece bir araya gelen DP Parti Meclisindeki bazı kişileri arayarak 4’lü koalisyona onay vermemelerini istediği öne sürülüyor.

Taner ULUTAŞ

KKTC’de gerçekleşen Genel Seçimlerden sonra, Başbakan, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün tarafından yürütülen hükümeti kurma çalışmasının başarısızlığa uğramasından sonra CTP, HP, DP, TDP arasında dörtlü bir koalisyon kurulabileceğinin anlaşılması üzerine devreye Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nun girerek telefon diplomasisi yaptığı öne sürülüyor.

İsmi bizde mahfuz, bazı bakanlıklarda etkili olan güvenilir bir kaynak gönderdiği mesaj ile yapmış olduğu açıklamada, size 100 de yüz teyit ettiğim bir haberi veriyorum. Dün akşamki (Geçtiğimiz akşam) DP parti meclisi üyelerini, özellikle Mağusalıları Meral Eroğlu telefonla aradı. Telefon ile aradığı kişilerden, UBP ile hükümet kurma yönünde oy kullanmalarını istedi. Ancak telefon ettiği kişiler onun isteğini dikkate almamış olacak ki, karar 4’lü koalisyondan yana çıktı dedi.