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Merapi Yanardağı’nda patlama: Turuncu alarm verildi

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Endonezya’nın Cava Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama yaşandı.
Merapi Yanardağı’nda patlama: Turuncu alarm verildi

Endonezya’nın Cava Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama yaşandı.

Yetkililer, “turuncu” alarm seviyesinde olan yanardağın çevresinde bulunulmaması çağrısını yineledi. Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik sürüyor.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1300 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

BPPTKG yetkilileri, “turuncu” alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısını tekrarladı.

2010’da 347 kişi ölmüştü Cava Adası’ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı’nın 2010’da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya’da yanardağ alarm sistemi, “yeşil”, “sarı”, “turuncu” ve en üst seviyede “kırmızı” olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. 

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