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Mercedes, elektrikli otomobil için 40 milyar euro yatırım yapacak

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Alman otomobil devi Mercedes-Daimler, 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmalarına 40 milyar euro yatırım yaparak bu süre sonunda tamamen bu endüstriye geçeceğini duyurdu.
Mercedes, elektrikli otomobil için 40 milyar euro yatırım yapacak

Alman otomobil devi Mercedes-Daimler, 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmalarına 40 milyar euro yatırım yaparak bu süre sonunda tamamen bu endüstriye geçeceğini duyurdu.

Euronews'de yer alan habere göre, Mercedes, şu an için fosil yakıtlı araç satışının bitişine ilişkin herhangi bir tarih vermedi.

Şirketin yönetiminden yapılan açıklamada, iş birliği yapılan diğer ortaklarla birlikte bu kapsamda 8 farklı bateri üretim tesisi kurulacağı ve 2025'ten itibaren Mercedes marka tüm araçların yüzde 100 elektrikli ya da hibrit olacağı açıklandı.

Mercedes'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ola Kallenius, yüzde 100 elektrikli araç üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin tartışmaların yersiz olduğunu ifade ederek, "Asıl önemli olan şey, elektrikli araçların üretimine ilişkin süreçtir. Şu anda bu süreci hızlandırmaya odaklandık." diye konuştu.

Mercedes-Daimler'in bu duyurusunun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kıta sınırları içerisinde 2035 yılına kadar dizel ve benzinli araçların kullanımını yasaklayacağını açıklamasından birkaç hafta sonra gelmesi dikkati çekti.

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