Mercedes konusu kapanmadı: 3 yeni makam aracı...

UBP-DP hükümetinin "18 Mercedes"i ile ilgili yeni gelişme...

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, 2016 yılı itibariyle ülke gündemine bomba gibi düşen UBP-DP azınlık hükümetinin “Mercedes” makam araçları konusuna değindi.

Özersay, 3 yeni araç için 138 bin Euro harcandığını, sadece bazılarının alınmaktan vazgeçildiğini öne sürdü.

Açıklamasını resmi belgeyle destekleyen Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hükümet Halkın tepkisinden korktu ve yeni makam araçlarını almaktan vazgeçti sanıyorduk. Oysa sadece BAZILARINI almaktan vazgeçmiş ...3 yeni makam aracı için 138bin Euro'cuk...Bu arada yeni ihale yasasında bu meşhur 3/2 kalkmamış mıydı? Bizim paramızla BAKMAYA devam edecek BAKANlar!

Yazıklar olsun

#EskiSiyasetBıktırdı