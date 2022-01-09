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Mercedes Tek Şarjla 1000 Km Giden Elektrikli Aracını Tanıttı

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Mercedes Tek Şarjla 1000 Km Giden Elektrikli Aracını Tanıttı
Mercedes Tek Şarjla 1000 Km Giden Elektrikli Aracını Tanıttı

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz tek şarjla 1000 kilometre yol kat eden yeni elektrikli aracını tanıttı.

'Şimdiye kadar yapılmış en verimli Mercedes-Benz' olarak nitelendirilen VISION EQXX, 100 km'de 10 kilowat saatten (kWh) daha az enerji tüketimine sahip.

Tesla'nın Model S 60'ının aynı mesafede 18,1 kWh tükettiği biliniyor.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, "Mercedes-Benz VISION EQXX, elektrikli otomobillerin geleceğini nasıl hayal ettiğimizdir" dedi.

Elektrikli araç piyasasında Tesla'yı geride bırakmak isteyen Mercedes, 2021'de, sekiz pil tesisi inşa etti ve 2030 yılına kadar 40 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirket ayrıca 2025'ten itibaren tüm yeni araç platformlarının yalnızca elektrikli otomobil üreteceğini kaydetti.

Fiyatı ne olacak?

Şirketin Teknoloji Sorumlusu Markus Schaefer, prototipi yıl ortasından önce çeşitli arazi türlerinde test edeceğini söyledi.

Bataryanın ne zaman piyasaya sunulacağını belirtmeyen Schaefer, "Bu kadar küçük bir bataryaya sahip 1000 km menzilli bir otomobili gerçek hayatta ilk gösteren biz olacağız" dedi.

Schaefer ayrıca aracın fiyatına, müşterilerle ilgili yapılacak araştırmadan sonra karar verileceğini kaydetti.

Menzil kaygısı, elektrikli araçların yüksek talep görmemesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Mercedes, 18 ay içinde üretilen prototipin "menzil kaygısına son verdiğini" duyurdu.

Elektrikli araca geçişe hazırlık

Almanya'da elektrikli araçlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerin değeri 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık 4,7 kat artarak 3 milyar euroyu aştı.

Emisyon salımı hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar trafikte 15 milyon elektrikli otomobilin olmasının amaçlandığı ülkede, liste fiyatı 40 bin euronun altında olan elektrikli otomobiller için 9 bin euro devlet ve üretici teşviki bulunuyor.

Almanya'da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 1 Aralık 2021 itibariyle 11 bin 600 artarak 50 bin 901 oldu.

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