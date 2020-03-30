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Mercedes’in Formula 1 takımı, solunum cihazı geliştirmeye başladı

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Mercedes’in Formula 1 takımı, solunum cihazı geliştirmeye başladı
Mercedes’in Formula 1 takımı, solunum cihazı geliştirmeye başladı

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İngiltere’de bulunan University College London ile Mercedes’in Formula 1 ekibi, bir haftada yeni bir solunum cihazı geliştirdi.

Cihazın Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerine alınmadan tedavi edilmelerini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar, İtalya ile Çin’de Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmıştı. Ancak bu cihazların sayısının fazlasıyla yetersiz olduğu belirtiliyordu.

Mercedes gerekli onayların alınması durumunda, günde 1000 cihaz geliştirebileceğini belirtiyor.

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Cihazın fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar hastaların ağız ve burunlarına sürekli olarak oksijen-hava karışımı gönderiyor.

Çin ve İtalya’da da kullanılan bu cihazların sayısı yetersizdi.

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