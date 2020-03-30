Mercedes’in Formula 1 takımı, solunum cihazı geliştirmeye başladı

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İngiltere’de bulunan University College London ile Mercedes’in Formula 1 ekibi, bir haftada yeni bir solunum cihazı geliştirdi.

Cihazın Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerine alınmadan tedavi edilmelerini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar, İtalya ile Çin’de Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmıştı. Ancak bu cihazların sayısının fazlasıyla yetersiz olduğu belirtiliyordu.

Mercedes gerekli onayların alınması durumunda, günde 1000 cihaz geliştirebileceğini belirtiyor.

Cihazın fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar hastaların ağız ve burunlarına sürekli olarak oksijen-hava karışımı gönderiyor.

Çin ve İtalya’da da kullanılan bu cihazların sayısı yetersizdi.