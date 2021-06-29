Mercek altındaki Wuhan laboratuvarının eski çalışanı konuştu: Virüs sızıntı mı?

Corona virüsünün sızdığı iddia edilen Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün o dönem tek yabancı çalışanı Avustralyalı bilim insanı bu teoriye inanmadığını, kendisinin Covid-19’a yakalanmadığını ifade etti.

Corona virüsünün sızdığı iddia edilen Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün o dönem tek yabancı çalışanı Avustralyalı bilim insanı bu teoriye inanmadığını, kendisinin Covid-19’a yakalanmadığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü corona virüsünün Wuhan’daki laboratuvardan çıkmış olabileceği terorisini araştırmak üzere bu yılın başında bir ekip göndermişti. Virüsün buradan çıkmış olabileceği ihtimali çok düşük olarak değerlendirilmekle birlikte bu ihtimalin tamamen göz ardı edilemeyeceği belirtilmişti.

The Wall Street Journal gazetesi Wuhan laboratuvarında 2019’un kasım ayında üç araştırmacının hastalanarak hastaneye kaldırıldığına dair ABD istihbarat raporunu yayınlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden da istihbarat teşkilatına corona virüsünün kaynağına dair bilgi edinmek için çabaları artırma talimatı vermiş, 90 gün süre tanımıştı.

Kasım 2019’a kadar enstitüde çalışan Danielle Anderson BSL-4 laboratuvarında yarasa kaynaklı virüs uzmanı olarak görev yapıyordu. Bloomberg’e konuşan Anderson o dönem bildiği kadarıyla hastalanan herhangi bir laboratuvar çalışanı olmadığını belirterek, “Eğer hasta olan biri olsaydı ben de hastalanırdım. Aşı olmadan önce test yaptırdım ve hastalığı geçirmediğim ortaya çıktı” dedi.

Anderson çalışma ortamını sıkıcı olmayan ancak her yüksek biyogüvenlikli laboratuvar gibi çalışan sıradan bir laboratuvar olarak tanımladı.

İşten ayrıldıktan sonra aralık ayında Singapur’da bir konferansta eski iş arkadaşlarıyla bir araya geldiğini anlatan bilim insanı, kendisine olağandışı bir şeyden söz etmediklerini ifade etti: “Herhangi bir konuşma olmadı. Bilim insanları heyecanlı ve dedikoducudur. O noktada bana laboratuvarda bir şey olduğunu düşündürecek garip bir şey olmadı.”

Anderson ayrıca laboratuvarın sıkı güvenlik protokolleri olduğunu ve virüsün oradan sızdığına inanmadığını söyledi. Kendisinin ve meslektaşlarının laboratuvarda yalnız çalışmasına izin verilebilmesi için 45 saatlik ‘çok çok kapsamlı’ eğitimi tamamlamaları gerektiğini de ekledi.

Böylesi bir boyutta salgının kimsenin hayal edemeyeceği bir şey olduğunu belirten Anderson, “Virüs doğru zamanda doğru yerdeydi ve her şey bu felakete neden olmak için adeta sıraya girdi” dedi.

Ancak Anderson ciddi kazalar meydana geldiğinde virüslerin laboratuvarlardan sızabileceğini kabul etti.