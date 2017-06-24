Merceksiz görüntü kaydedebilen süper ince kamera geliştirildi

Mühendisler ışığı, tek odaklı bir cam mercek yerine entegre duyarlı yüzeylerde toplayarak görüntü oluşturabilen bir kamera sistemi geliştirdi.

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları, "optik fazlı dizi" (OPA) olarak adlandırdıkları teknoloji sayesinde, merceğe ihtiyaç duymadan süper ince yüzeylerde görüntü kaydetmeyi başardı.

Mercek işlevini yerine getirmesi için silikon fotonik malzemeden ince duyarlı bir yüzey üreten araştırmacılar, 8'e 8'lik bir ızgara sistemi üzerinde 64 farklı ışık alıcısıyla çalışan iki boyutlu bir kamera tasarladı.

Işığı tek noktada toplayıp görüntüyü organize eden cam merceğin aksine, her biri belirli bölgedeki ışığı kaydeden alıcı yüzeyler, radar teknolojisinde kullanılana benzer bir yöntemle görüntüyü belirli bir yöndeki sinyali güçlendirip diğerlerini erteleyen fazlı bir dizi halinde yeniden oluşturdu.

Proje baş araştırmacısı Caltech Profesörü Ali Hacımiri, buluşun dijital kameraların hacmini ve maliyetini belirgin şekilde düşüreceğine dikkati çekerken, iki boyutlu entegre yüzeyin üç boyutlu merceğin işlevini aynen karşıladığını belirtti.

Hacımiri, yeni kamerada görüntüyü işleyen logaritmanın ışığın organize edilme tarzında yapacağı ufak bir değişiklikle en geniş görüş açısından en dar görüş açısına, en kısa odaktan en uzun odağa anında geçiş yapmaya imkan vereceğini vurguladı.

Hacımiri, "Yalnızca kağıt inceliğinde ucuz bir silikon fotonik yüzey kullanarak, hiçbir mekanik hareket, lensler, aynalar vesaire olmadan, bir elektronik kameranın tüm optik özelliklerini kontrol edebilmek, ileride duvar kağıdı, stor perde ve hatta giyilebilir kumaş şeklinde görüntü alıcılarının üretilebileceği yepyeni bir dünyanın kapılarını açabilir." diye konuştu.

Amerikan Optik Derneğinin (OSA) Lazer ve Elektro-Optik Konferansı'nda tebliğ edilen buluşun detayları OSA'nın "Technical Digest" dergisinde yayımlandı.