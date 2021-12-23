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SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Merck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilaca acil kullanım onayı verdi. FDA, Covid-19'a karşı hap formundaki ikinci bir ilaca onay vermiş oldu.
Merck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

ABD'de Covid-19'a karşı hap formundaki bir ilaca daha onay verildi. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç firması Merck tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19'a yakalanan yetişkinlerde hafif ila orta şiddette corona virüsü hastalığının tedavisi için Merck’in Molnupiravir’i için acil kullanım izni yayınladığı aktarılarak, ilacın kemik ve kıkırdak büyümesini etkileyebileceğinden sadece 18 yaş üstü için kullanıma onay verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ilacın Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sonrası tedaviye başlanan kişilerde tedavinin faydası gözlemlenmediği için söz konusu hastalarda kullanımına izin verilmemiştir.

“EK BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ SUNUYOR”

FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Patrizia Cavazzoni yaptığı açıklamada ise, “Bugün verilen izin Covid-19 virüsüne ağızdan alınabilen hap şeklinde karşı ek bir tedavi seçeneği sunuyor. Molnupiravir’in kullanımı, Covid-19 için FDA onaylı diğer tedavilerin erişilemediği veya klinik olarak uygun olmadığı durumlarla sınırlıdır. Hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan bazı Covid-19 hastaları için yararlı bir tedavi seçeneği olacaktır” ifadelerini kullanarak, “Virüsün yeni mutasyonları ortaya çıkmaya devam ettikçe, güvenlik ve etkinlikleri hakkında ek veriler üretmeye devam ederken, ülkenin Covid-19 tedavi cephaneliğini acil kullanım yetkisi kullanarak genişletmek çok önemlidir” dedi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 30 AZALTIYOR

Klinik araştırmalar, Molnupiravir'in yüksek riskli Covid-19 hastaları arasında hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 30 azalttığını tespit etmişti. ABD, Molnupiravir'den yaklaşık 3,1 milyon adetini 2,2 milyar dolara satın alacak.

BEŞ GÜN KIRK HAPLIK TEDAVİ

Molnupiravir tedavisi, 5 gün boyunca günde 2 kez 4 adet 200 miligram hap olarak alınan toplam 40 haptan oluşuyor. Hastalar, semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde tedaviye başlamalı gerektiği aktarıldı.

DÜN PFIZER’IN HAPINA ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

FDA, dün ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in corona virüsüne karşı geliştirdiği antiviral hap Paxlovid'in hafif ila orta şiddette corona virüsü hastalığının tedavisi için acil kullanımının onaylandığı duyurmuş, hapın 12 yaş ve üstü hastaların kullanabileceğini ve sadece reçeteyle alınabileceği açıklamıştı.

FDA ayrıca, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerektiğini ifade etmişti.
Pfizer ise, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

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