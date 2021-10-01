Merck’in İlacı Covid-19 Delta Varyantına Karşı Etkili

Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın laboratuvar çalışmaları sonucu yüksek oranda bulaşıcı ve baskın Delta da dahil olmak üzere Corona virüsünün bilinen varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın laboratuvar çalışmaları sonucu yüksek oranda bulaşıcı ve baskın Delta da dahil olmak üzere Corona virüsünün bilinen varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.



Merck'in bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başında olan Jay Gobler, molnupiravirinin, mevcut tüm Covid-19 aşılarının aksine, varyantlar arasındaki farklılıkları tanımlayan virüsün spike proteinini hedef almadığından, ilacın virüs gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.



Molnupiravir bunun yerine virüsün kendi kopyalarını oluşturması için gereken bir enzim olan viral polimerazı hedefliyor. İlaç, virüsün genetik koduna hatalar ekleyerek çalışacak şekilde tasarlanmış.

Merck, verilerin, ilacın en çok enfeksiyon sırasında erken verildiğinde etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Amerikalı ilaç üreticisi, ilacın ilk denemelerinde katılımcılardan alınan nazal sürüntü örneklerine karşı antiviral testi yaptı. Delta, bu denemeler sırasında yaygın değildi, ancak molnupiravir, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki son artışın arkasındaki Delta varyantının laboratuvar örneklerinde de test edildi.

Merck bu yılın başlarında, küçük, orta aşamalı bir deneyde, beş günlük molnupiravir tedavisinden sonra, ilacı çeşitli dozlarda alan hastaların hiçbirinde bulaşıcı Corona virüsü testinin pozitif çıkmadığını, plasebo verilen hastaların yüzde 24'ündeyse testin pozitif çıktığını belirtti.

Merck , şu anda ortağı olan biyoterapi firması Ridgeback ile geliştirdiği antiviralin biri Covid-19 tedavisi için, diğeriyse önleyici olmak üzere iki Faz III denemesini yürütüyor.

Grobler, Merck'in Faz III tedavi çalışmasının Kasım ayı başlarında biteceğini tahmin ettiğini söyledi.



Çalışmaya, semptomları beş günden fazla sürmeyen, ciddi hastalık riski altında olan ancak hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastaları katıldı.



En son analizler, Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin de aralarında olduğu bulaşıcı hastalık kuruluşlarının yıllık toplantısı olan IDWeek'te sunuldu.



Merck'in hisseleri, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Çarşamba öğleden sonra yüzde 2,3 artışla 75,04 dolara yükseldi.