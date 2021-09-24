  • BIST 1.389,900
  • Altın 498,09
  • Dolar 8,8050
  • Euro 10,3200
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Merdiven altı covid ilacı üretip piyasa sürmüşler

» »
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, “TCK 186-187. Maddesine” muhalif nitelikte ilaçların üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; dün Maltepe’de belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Merdiven altı covid ilacı üretip piyasa sürmüşler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, “TCK 186-187. Maddesine” muhalif nitelikte ilaçların üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; dün Maltepe’de belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Adreste, merdiven altı olarak tabir , halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid vedilene Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 4.255.250 TL olan; 8.638 adet hammaddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet, 83.501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 24 adet Remdesivir (Coronavirisü tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 1kg Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92.139 adet ürün ile1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Huzursuz Bacaklar Sendromu” Uykusuz Bırakıyor!23 Eylül 2021 Perşembe 21:45
  • Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez.23 Eylül 2021 Perşembe 21:31
  • Aşırı Kilonun Tetiklediği 8 Hastalığa Dikkat!23 Eylül 2021 Perşembe 21:30
  • Kalp damarı tıkalı olanlar aşı karşıtlığı yapmamalı23 Eylül 2021 Perşembe 21:15
  • Cep Telefonunun Yanlış Kullanımı Boyun Ağrısı Sebebi23 Eylül 2021 Perşembe 21:00
  • Ergenliğe dikkat! Nedeni vücut ve beynindeki hızlı değişim!23 Eylül 2021 Perşembe 20:45
  • Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor23 Eylül 2021 Perşembe 20:15
  • Çocukların Boyunu Uzatan Besinler23 Eylül 2021 Perşembe 20:00
  • Çapraşık Dişler Gülmeyi Engelliyor!23 Eylül 2021 Perşembe 19:45
  • 45’i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı23 Eylül 2021 Perşembe 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti