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Merdiven altı güzellik salonlarına karşı uyarı: Uyuz olma riski var

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"Uyuz durumunda hastanın yakın temas ettiği herkesin tedavi olması gerekir"
Merdiven altı güzellik salonlarına karşı uyarı: Uyuz olma riski var

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, merdiven altı güzellik salonlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Çalıkoğlu, "Bu salonlardan çok sayıda mantar ve çeşitli virüs kapan hastalarımız olduğu gibi uyuz tanısı koyduğumuz ve bu yüzden klinikte tedavi uyguladığımız vakalarımız da gün geçtikçe artıyor" dedi.

Çalıkoğlu, kaşıntılı deri hastalığı olan 'uyuz'un soy yıllarda artış gösterdiğini söyledi. Uyuza sebep olan en büyük eksikliğin hijyen eksikliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalıkoğlu, uyuz parazitinin insandan insana aynı yatakta yatmak veya ele ele tutuşmak gibi yakın temasla bulaşabileceğini belirtti. Uyuzun direkt temas olmadan giysiler yolu ile bulaşmasının nadir görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Çalıkoğlu "Gerekli kontrolleri yapılmamış, hijyen-sağlık bilgisi olmayan güzellik ve masaj salonlarının hastalığın bulaşmasındaki rolünü gösterebiliriz. Bu salonlardan çok sayıda mantar ve çeşitli virüs kapan hastalarımız olduğu gibi uyuz tanısı koyduğumuz ve bu yüzden klinikte tedavi uyguladığımız vakalarımız da gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız hijyen konusunda güvenilmeyen özellikle 'merdiven altı' diye tabir edilen bu salonlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Hastanın yakın temas ettiği herkesin tedavi olması gerekir" 

Prof. Dr. Çalıkoğlu, uyuz hastalığının tedavisinin kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Etkili bir tedavi için sadece hastanın değil özellikle hastanın yakın temas ettiği tüm aile bireylerinin tedavisi şarttır. Ancak hastalarımız, tedavide kullanılan banyo sonrası bazı krem, losyon ve karışımları sadece kendi üzerinde kullanmayı tercih ettikleri için hastalığın iyileşme sürecini öteliyor. Karışımların 3 gün üst üste uygulanması gerekiyor. Bu uygulamalardan sonra da giysilerin değiştirilmesi, yeni veya kaynatılmış giysilerin giyilmesi, çarşafların değiştirilmesi de önem arz ediyor. Tüm krem ve karışımlar ile düzelmeyen hastalarda ise bazı hapların kullanılması gerekebiliyor. Tedavide gecikmeler hastalığın yeni insanlara bulaşmasını ve hastalık sıklığının daha da artmasını sağlayacaktır. Uyuz bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır. Bu amaçla, hasta insanların uygun tedavi edilmesi, hastaların yakınlarının da tedavi edilmesi, hastalığın sık görüldüğü bölgelerde taramalar yapılması gerekiyor. Ayrıca hastalığın etkin tedavisi için dirençli hastaların tedavisinde kullanılan bazı hapların yurt dışından temininde yaşanan zorlukların da giderilmesini bekliyoruz."

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