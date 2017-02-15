“Merhaba Canım”: İnterseks olmak

Bursa Özgür Renkler “Merhaba Canım” söyleşi dizisinin üçüncüsünde “interseks olmak” konuşulacak.

Bursa Özgür Renkler “Merhaba Canım” söyleşisi dizisinin üçüncüsünü düzenliyor. Etkinlikte, interseks olmak üzerine konuşulacak. Etkinlik, 19 Şubat saat 14.00’da Sanat Mahal’de gerçekleşecek.

Arda Özen moderatörlüğünde yapılacak söyleşiye interseks aktivistleri Şerife, Caner ve Zeynep katılacak.

Merhaba Canım dizisinin üçüncü söyleşisi

Özgür Renkler’in söyleşi dizisi Merhaba Canım’ın bu söyleşi için metni şöyle:

“Kimimiz az konuşur

Kimimiz çabuk yorulur

Kimimiz şarabı helvayla içmeyi sever

Kimimiz hiç namaz kılmadı şimdiye kadar

Kimimiz Allah'ı çok sever

Kimimiz annesini sever

Kimimiz kedileri sever.”

“Özgür Renkler Derneği, söyleşi dizisi olan "Merhaba Canım"ın üçüncüsünü düzenliyor.

“Her ay birbirimizin yaralarını okşamak için kocaman bir "merhaba" diyoruz. Böylece; sokakta, okulda, çalışma hayatında görüp de selam vermediğimiz veya görmezden geldiğimiz çeşitli kimliklere pencere açıyoruz. Birlikte oturup, artık birbirimizi anlamaya başlayacağımız bir çatı oluşturuyoruz.

“Bu oturumda ortak olacağımız konu ise interseks olmak. 19 Şubat 2017 saat 14.00'da Sanat Mahal'de söyleşiyoruz.

“Arkadaş Zekai Özger'in çok selamı var size...”