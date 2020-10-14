  • BIST 1.189
  • Altın 484,244
  • Dolar 7,9052
  • Euro 9,2865
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti

» »
‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti
‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’de, corona virüsüne yakalandıktan sonra sosyal medyada, “Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni” yazan 59 yaşındaki emekli işçi Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve dört çocuk babası İridağ, 4 Eylül’de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan İridağ şu paylaşımı yaptı: “Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin.”

Dün hayatını kaybeden İridağ, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce: "Önce ben giymiştim"13 Ekim 2020 Salı 22:58
  • Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı üç filmle geri dönüyor13 Ekim 2020 Salı 22:35
  • Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 616 bin liraya satıldı13 Ekim 2020 Salı 21:35
  • "Uzun süre birlikte olan çiftler birbirine benzer mi?"13 Ekim 2020 Salı 21:30
  • ABD'li Instagram fenomeni: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım, ölüm tehditleri alıyorum13 Ekim 2020 Salı 20:59
  • Gelişkin bir yapay zeka, bir hafta boyunca fark edilmeden insan taklidi yaptı13 Ekim 2020 Salı 20:45
  • Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti!13 Ekim 2020 Salı 12:50
  • 22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak12 Ekim 2020 Pazartesi 23:25
  • 'Mustafa Topaloğlu otel parasını ödeyemeyince Afrika'dan gelen dansçılar evinde kalmaya başladı'12 Ekim 2020 Pazartesi 23:02
  • Serdar Ortaç: Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum, Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler12 Ekim 2020 Pazartesi 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti