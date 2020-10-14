‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’de, corona virüsüne yakalandıktan sonra sosyal medyada, “Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni” yazan 59 yaşındaki emekli işçi Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Evli ve dört çocuk babası İridağ, 4 Eylül’de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Testi pozitif çıktı.
Hastanede tedavi altına alınan İridağ şu paylaşımı yaptı: “Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin.”
Dün hayatını kaybeden İridağ, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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