Merhum Ali Beyoğlu’nun anısı İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yaşatılıyor

İskele Bekirpaşa Lisesi müdürlerinden merhum Ali Beyoğlu’nun adı, bir zamanlar görev yaptığı okula yaptırılan Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Odası’nda yaşatılacak.

Merhum Ali Beyoğlu’nun ailesi tarafından yaptırılan oda düzenlenen etkinlikle eğitime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Ali Beyoğlu anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Okulun eski müdüresi Nagehan Orun, merhum Beyoğlu ile ilgili anılarını aktararak, İskele Bekirpaşa Lisesi’nin çok özel bir okul olduğunu söyledi ve merhumu rahmet ve saygıyla andığını sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Ergin Ersoy da merhum Ali Beyoğlu anısına ikinci kez bu yıl kompozisyon yarışması düzenlendiğini ifade ederek Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Odasını okula kazandıran merhumun ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dersliğin açılışı gerçekleşti.

Açılış sırasında açıklama yapan Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun merhum Beyoğlu’nun ailesine gösterdikleri vefa örneğinden dolayı teşekkür ederek, eğitime verilen her katkının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Etkinlik Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Odası’nın gezilmesi ile son buldu.

BRT