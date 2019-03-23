Merhum Başbakan Osman Örek 20. ölüm yıldönümünde anılıyor

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Örek’i anma töreni saat 11.00’de Lefkoşa Devlet Mezarlığındaki kabri başında yer alacak.

Törende, Cumhurbaşkanı kabre çelenk sunacak, ardından Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi kabre çelenk sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, Merhum Başbakan Osman Örek’in kızı Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma da yapacak.

OSMAN ÖREK KİMDİR?

Osman Örek, 1925 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1952’de Londra’da Middle Temple kuruluşundan Barrister-at-law unvanını alarak Ada’ya döndü.

1952-1959 yılları arasında avukatlık mesleği yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yaptı, Türk toplumunun sömürge idaresine karşı giriştiği varoluş mücadelesinde ön saflarda bulundu. 1944’te kurulan Kıbrıs Türk Liseleri Mezunlar Cemiyeti, 1946’da kurulan Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti ve 1957’de kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kurucularından oldu. 1955-1960 yılları arasında Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi’nin genel sekreteri olarak görev yaptı.

İngiliz Valisi Lord Harding ile “Kıbrıs Anayasası” konularında yapılan müzakerelerde Dr. Küçük ile katılan Örek, bu müzakerelerde her iki topluma eşit haklar ve self determinasyon haklarının verilmesini savundu.

1959 yılında yapılan Londra Konferansları’nda, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’la birlikte Kıbrıs Türk Toplumu’nu temsil etti ve Kuruluş Anlaşması’nı hazırlayan Londra Komitesi’nde Türk Toplumu Heyeti Başkanlığı’nı yürüttü. 1960’da yapılan ilk genel seçimlerde Lefkoşa bölgesinden milletvekili seçildi, ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk kabinesinde yer alan üç Türk Bakan’dan biri olarak, Savunma Bakanlığı görevine getirildi. 1963-1967 yılları arasında toplum direnişini yöneten Genel Komite Üyesi olarak görev aldı ve Birleşmiş Milletler ile ilişkileri yürüttü.

1974 Barış Harekatı’nın ardından aynı yıl, dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile birlikte Cenevre Konferansı’na katıldı ve ikinci Viyana Konferansı’nda Denktaş’a eşlik etti.

Geçici Türk Yönetimi’nde 1967’den 1974’e kadar aralıksız Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevini yürüten Osman Örek, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde de Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

1976 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili olarak Meclis’e girdi ve Federe Meclis’in Meclis Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra 21 nisan 1978’de KTFD’nin Başbakanı olarak ikinci hükümeti kurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’te, Rauf Denktaş ve Dr.Fazıl Küçük ile birlikte halkı selamlayan isimdi. KKTC’nin ilanının ardından oluşturulan Kurucu Meclis’te de görev yaptı ve ardından aktif politikadan ayrıldı. Ancak Osman Örek, aktif şekilde olmasa da hayatının sonuna dek Kıbrıs sorunu konusunda katkıda bulunmayı sürdürdü.

İngilizce ve Rumca bilen Osman Örek, evli olup iki çocuk babası idi. Osman Örek 24 Mart 1999 tarihinde vefat etti.