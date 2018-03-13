Merhum Başbakan Osman Örek, ölümünün 19. yıldönümünde törenle anılıyor.

Merhum Başbakan Osman Örek, ölümünün 19. yıldönümünde törenle anılıyor.

Örek için 24 Mart Cumartesi günü Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak tören, saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ailesi tarafından çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende Örek’in kızı Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak.