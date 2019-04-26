Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik'in anısına makale yarışması

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik'in anısını yaşatmak, onun genç ve yetenekli hukukçuları tespit etme geleneğini devam ettirmek için bu yıl 13’üncüsü düzenlenen makale yarışması kapsamında bugün Posta Dairesi Konferans Salonu’nda tören düzenlend

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik'in anısını yaşatmak, onun genç ve yetenekli hukukçuları tespit etme geleneğini devam ettirmek için bu yıl 13’üncüsü düzenlenen makale yarışması kapsamında bugün Posta Dairesi Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

Törene, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Başsavcı Behiç Öztürk, Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık, Yüksek Mahkeme Yargıçları, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan ve avukatlar katıldı.

KKTC vatandaşı, stajyer avukat ve 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle meslekte henüz 5 yılını doldurmayan kayıtlı avukatların başvuru yapabileceği yarışmaya bu yıl bir kişi katıldı. Katılımcı Avukat Ayşe Günçağ, plaketini ve ödülünü Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk’ün elinden aldı.

GENÇ HUKUKÇULAR SORUNLARINI ANLATTI

Ödül töreni öncesinde Stajyer Avukat Aydın Hocanın ve Avukat Elis Sönmez “Genç Hukukçular Sorunlarını Anlatıyor” başlıklı birer konuşma yaptı. Hocanın ve Sönmez, stajda karşılaştıkları zorlukları, eksiklikleri aktardı, çözüm önerilerini paylaştı.

ŞEFİK: “MAKALE YARIŞMASI MI DÜZENLERİZ, FARKLI BİR FORMATTA MI ANARIZ, KARAR VERECEĞİZ”

Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik söz aldı. Eşi Mehmet Ali Şefik’i 16 yıl önce kaybettiklerini, makale yarışmasını da 13 yıldır düzenlediklerini anımsatan Şefik, bazı yıllar yarışmaya 4-5 makalenin katıldığını, bir yılsa hiç katılım olmadığını söyledi.

Şefik, “Mehmet’i anmak için bir sonraki yıl da mı makale yarışması düzenleriz yoksa onu farklı bir formatta mı anarız, ona karar vereceğiz. Format değiştirmemiz gerektiğini konuşmuştuk” dedi.

YARIŞMAYA KATILAN TEK İSİM AVUKAT AYŞE GÜNÇAĞ’A TEŞEKKÜR

Yarışmaya katılan tek isim olan Avukat Ayşe Günçağ’ın başarılı bir makale yazdığını kaydeden Şefik, genç avukatı tebrik etti.

Bu konunun neden seçildiğine de değinen Narin Ferdi Şefik, şu an gündemde olan bir arabuluculuk yasa tasarısı olduğunu, bu konunun genç avukatlar tarafından irdelenmesinin sistemin KKTC yargısına uyarlanması çalışmalarına katkı koyabileceğini düşündüklerini ancak yarışmaya bir kişinin katıldığını söyledi.

Şefik, 21 -22 Mayıs tarihleri arasında bir seminer düzenleneceğini, seminerde yükün yargıya gelmeden azaltılması için alternatif metotların konuşulacağını söyledi.

“Genç Hukukçular Sorunlarını Anlatıyor” konuşmalarını dinlemenin de kendileri için önemli olduğunu belirterek, Hocanın ile Sönmez’i cesaretlerinden ötürü tebrik eden Şefik, “Yargı, avukatlar, sınav, staj süresine ilişkin şikayetler var. Bazılarını yardım talebi olarak algıladım. Söylenenlerin değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz” dedi.

Eşi Mehmet Ali Şefik’in, genç hukukçulara yardım ve yol gösterme konusunda hassas olduğunu da dile getiren Şefik, avukat sayıları konusunda bilgi verdi.

Şefik, bugün KKTC’de bin 226 kayıtlı avukat olduğunu; bunların 878’inin mesleği icra ettiğini, 186’sının ise stajyer avukat olduğunu belirterek, “Bu rakamlar az değil” şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ ŞEFİK KİMDİR?

1951’de Baf’ta doğan Mehmet Ali Şefik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977’de mezun olmuş ve 1980’den itibaren sırasıyla savcı, kıdemli savcı, başsavcı yardımcısı muavinliği ve son olarak da başsavcı yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Ali Şefik, Başsavcı Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, 27 Nisan 2003’te 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.