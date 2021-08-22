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SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Merhum Ecz. Mertdoğan Soyalan’ı Anıyor, Asya Bebeğimize Sahip Çıkıyoruz

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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmiş, mesleğimizin duayen eczacılarından Sn. Mertdoğan Soyalan adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak halı saha anı turnuvası düzenliyoruz.
Merhum Ecz. Mertdoğan Soyalan’ı Anıyor, Asya Bebeğimize Sahip Çıkıyoruz

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmiş, mesleğimizin duayen eczacılarından Sn. Mertdoğan Soyalan adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak halı saha anı turnuvası düzenliyoruz.

Ecz. Mertdoğan Soyalan Anı Turnuvası 23 – 24 – 25 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa’da Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Halı Sahasında gerçekleştirilecek ve elde edilen tüm gelir SMA-Tip 1 hastası ASYA bebeğimize bağışlanacaktır.

Turnuvada ilaç ve ecza sektöründe çalışan eczacılar ve ecza deposu yetkililerin oluşan 8 takım yer alacaktır. Tüm maçlar saat 19.00’da başlayacak olup, pandemi koşulları çerçevesinde sağlık tedbirleri altında gerçekleştirilecektir. Turnuvada yer alacak olan oyuncular günlük antijen testleri ve en az 72 saatlik PCR test sonuçlarını göstermek zorunda olup, seyircisiz gerçekleştirilecektir.

Tüm basın mensuplarımız saat 18.15’de açılışımıza davetlidir.

KTEB Yönetim Kurulu adına

KTEB Başkanı
Dr.Ecz.Umut Öksüz

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