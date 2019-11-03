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Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi

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Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi
Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi

Kıbrıs Türk basınıın duayen isimlerinden gazeteci merhum Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi.

6 yıl önce hayata veda eden usta gazetecinin adı, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi’nin aldığı bir kararla artık Hamitköy’de bir sokakta yaşatılacak.

1938’de doğan ve gazeteciliğe 1960’da başlayan Eminoğlu, ilk olarak Bozkurt Gazetesi’nde başladı ve buradaki görevini uzun yıllar sürdürdü.

BRT’de 1984-1999 yılları arasında televizyon haber amirliği görevinde bulunan Eminoğlu, daha sonra  Kıbrıs Gazetesi’nde de haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.

Sürekli basın kartı sahibi olan ve 2010 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Eminoğlu, 3 Kasım 2013’te, 75 yaşındayken hayata veda etti.

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