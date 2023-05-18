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Meriç Güneyli, Seyfi Beyazlat, Ali Hıdır Torun ve İbrahim Akdağ’ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı

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Meriç Güneyli, Seyfi Beyazlat, Ali Hıdır Torun ve İbrahim Akdağ’ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı
Meriç Güneyli, Seyfi Beyazlat, Ali Hıdır Torun ve İbrahim Akdağ’ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ali Hıdır Torun, Meriç Güneyli, Seyfi Beyazlat ve İbrahim Akdağ’ın ülkeye giriş yasakları kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu, ülkeden ihraç edilen ve giriş yasağı bulunan 4 ismin giriş yasağını kaldırdı. Kararlar, 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar ile depremzede olduğu belirtilen isimlerin, KKTC’de yaşayan ailelerinin yanlarına gelmeleri için olanak sağlandı.

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