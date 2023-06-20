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Meriç köyünde izinsiz girdiği arazide ekinlere zarar verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı
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KIBRIS
20.06.2023 17:43
Meriç köyünde izinsiz girdiği arazide ekinlere zarar verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı
Meriç köyünde bir araziye 150 küçükbaş hayvanıyla izinsiz girerek, arazi içerisinde ekili arpalara, hayvanlarıyla kasten zarar verdiği tespit edilen H.H.B.(E-58) tutuklandı.
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