Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldığını, çalışmaların gece yarısına kadar süreceğini ve söz konusu Trafo Merkezi’nden enerji alan yerleşim yerlerinde zorunlu elektrik kesintinin de 00:30’a kadar uzamasının ön görüldüğünü bildirdi.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüklenici firmanın, Kurum teknik ekiplerinin nezaretinde sürdürdüğü bugünkü çalışmada, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle beklenmedik bir şekilde yeni sistemin devreye alınamadığı belirtildi ve çalışma nedeniyle elektrik enerjisi temin edilemeyen yöre halkından özür dilendi.

Yaşanan teknik sorunların tüm çabaya rağmen aşılamaması ve yeni sitemin devreye alınamaması sonucu Trafo Merkezi’nin önceki şekliyle çalıştırılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, Trafo Merkezi’ni çalışma öncesi duruma getirerek enerjisiz bölgelere yeniden enerji temin etme çalışması yapılacağı kaydedildi.

Ercan Havaalanı ve bölge gelişimini dikkate alarak artan enerji ihtiyacını sağlamaya yönelik Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak çalışma kapsamında bugün 09:00 – 16:00 saatleri arasında söz konusu Trafo Merkezi’nden enerji alan yerleşim yerlerinde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu.

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve mevcut 10 MW trafo kapasitesini aşamalı olarak 50 MW’a çıkaracak proje kapsamında sürdürülen bugünkü çalışmada; Monte edilen 25 MW’lık trafo ve 22 adet fider kesicisinin bağlantıları yapılarak bölgeye bu yeni sistem üzerinden enerji verilmesi öngörülüyor.