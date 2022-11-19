Ercan Havalimanı için yapılan yol nedeniyle, köy yolu kapanan Meriçliler eylemde…

Yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köy yolunun kapandığını belirten Meriçliler, köy yolunda eylemde…

Meriç köylüleri yaptıkları yazılı eylem çağrısında, yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köyün yolunun kapandığını belirterek, eylem yapacaklarını duyurmuşlardı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Hâlbuki bizler köy halkı olarak dönem hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz maalesef daha da uzun ve tehlikeli hale getirildi."