Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerden biri olan Meriç’te, pazar günü temizlik yapılacak.

Meriç Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, köyü güzelleştirmek, kalkındırmak ve köylüler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurulan “Meriç Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği” (MGKD), yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle Meriçlilere de çağrıda bulunarak, hep birlikte köy yolunda temizlik hareketi gerçekleştirecek.

Köyün temizlenmesine katılmak isteyenlerin saat 09.30’da Meriç Muhtarlığı ve dernek binası önünde toplanması istendi.