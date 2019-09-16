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Meriç’te vidanjör kazası…

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bu sabah Meriç’te meydana gelen vidanjör kazasında herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Meriç’te vidanjör kazası…

Karavezirler yazılı açıklamasında, bu sabah 08.30 sıralarında Meriç’te ikamet eden Rahme Beyoğlu’nun evinden vidanjörle kuyu çekimi yapıldığı sırada meydana gelen kazanın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. 
Yaşanan bu olayda, sosyal medyada bahsedildiği gibi herhangi bir yaralanma olmadığını ifade eden Karavezirler, şunları kaydetti:

“Olay; vakum yapılırken yumulma meydana gelmesi sonucu yaşanmış ve çalışanlar hemen aracın motorunu durdurarak, gerekli emniyet önlemlerini almıştır. Temizlik işleminin yapılmasının ardından da Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nce gerekli dezenfektasyon yapılmıştır. Bugün yaşanan üzücü olayda herhangi bir yaralanma olmaması bizleri sevindirmiştir.”

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