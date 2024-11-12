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Merit Cumhuriyet Koşusu coşku içinde yapıldı

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Merit Cumhuriyet Koşusu coşku içinde yapıldı
Merit Cumhuriyet Koşusu coşku içinde yapıldı

Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamındaki sosyal sorumluluk projeleri arasında bulunan Cumhuriyet koşusu gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Spor Oyunları’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu katıldı.

Merit Spor Oyunları çerçevesinde yapılan Cumhuriyet Koşusu iki kategoride gerçekleştirildi. 9 okuldan kız ve erkek öğrencilerin yarıştığı koşuda yüzlerce öğrenci de arkadaşlarına destek verdi. Yarışma sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ödül törenine geçildi.

Atletizim Federasyonu yönetiminde gerçekleştirilen Merit Cumhuriyet Koşusu’nda 800 Metre koşulan kızlar kategorisinde birinci Alsancak İlkokulu’ndan Ekaterina Lavrenteva oldu. Lapta İlkokulu’ndan Hatica Kübra Aslan’ın ikinci geldiği yarışta, üçüncülüğü Lapta İlkokulu’ndan Ada Özkul ve Alsancak İlkokulu’ndan da Elçin Gülsever paylaştı.

Bin metre koşulan erkekler kategorisinde ise Alsancak İlkokulu’ndan Gaffur Şakalak birinci gelirken, aynı okuldan Andrei Gudkov ikinci geldi.  Mustafa Çağatay İlkokulu’ndan Arda Deniz ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Yarışmada başarılı olan sporculara ödüllerini Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, LAÇ Belediyesi Meclis Üyesi Harun Ateş, Lapta Karakolu müdür muavini Üzeyir Kürşat Koçer, Merit Otelleri Cluster Genel Müdür Aybars Kutluba, NET Holding Kurumsal  İletişim Direktörü Elizabet Uğurlu ve Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses verdi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini almasının ardından ise tüm okullara başarı kupaları ve tüm sporculara başarı madalyaları takdim edildi.

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