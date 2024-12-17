  • BIST 9923.76
  • Altın 2976.922
  • Dolar 34.8964
  • Euro 36.6929
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Merit Kompozisyon Yarışması’nda Çocuklar “2025’ten Beklentilerini” Yazdı

» »
Girne bölgesi ilkokulları arasında düzenlenen Merit Kompozisyon Yarışması’nda öğrenciler, 2025 yılına dair hayallerini ve beklentilerini kaleme aldı. Ödüller, önümüzdeki hafta sahiplerini bulacak.
Merit Kompozisyon Yarışması’nda Çocuklar “2025’ten Beklentilerini” Yazdı

Merit Kompozisyon Yarışması’nda

2025’teki beklentilerini yazdılar

 

 

Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan kompozisyon yarışması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenenen kompozisyon yarışmasına Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencileri katıldı.

Her okuldan dördüncü sınıf üç, beşinci sınıf da üçer öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler kendilerine o an verilen “2025 yılından beklentileriniz” konusuyla ilgili kompozisyonlarını yazdılar.

Ardından da her okuldan görevlendirilen birer öğretmenden oluşan 9 kişilik juri kompozisyonları değerlendirdi.

Başarılı olan öğrenciler ödüllerini önümüzdeki hafta düzenlenecek törenle alacaklar.

Yine bir etkinlikte üklemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmaktan duydukları sevinci ifade eden Merit Otelleri sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, düşünen ve kendini ifade eden gençler yaratmaya katkı sağlaması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kompozisyon yarışmasına destek veren Milli Eğitim Bakanlığı, katılımcı okullar ve öğretmenlere teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİRNE'DE SAHTEKÂRLIK OPERASYONU12 Aralık 2024 Perşembe 12:27
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Minik ellerden büyük hareket03 Aralık 2024 Salı 13:15
  • GİRNE’DE YARDIMCI EVDE YANGIN: ŞÖMİNE BACASI TEHLİKE YARATTI03 Aralık 2024 Salı 12:27
  • Ölüm nedeni açıklandı29 Kasım 2024 Cuma 14:12
  • Girne -Lefkoşa Anayolu'nda trafik kazası korkuttu28 Kasım 2024 Perşembe 09:35
  • Şiddetli fırtınada ateş yakan dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı24 Kasım 2024 Pazar 20:32
  • Girne'de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek!21 Kasım 2024 Perşembe 09:24
  • ‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ sergisi ve kitap tanıtımı Girne'de19 Kasım 2024 Salı 14:35
  • Murat Şenkul: "Beycanlar Çarşısı İçin Hızlı Adımlar Atacağız"18 Kasım 2024 Pazartesi 17:27
  • Lapta’da Araç Yangını15 Kasım 2024 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti