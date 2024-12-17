Merit Kompozisyon Yarışması’nda Çocuklar “2025’ten Beklentilerini” Yazdı

Merit Kompozisyon Yarışması’nda

2025’teki beklentilerini yazdılar

Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan kompozisyon yarışması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenenen kompozisyon yarışmasına Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencileri katıldı.

Her okuldan dördüncü sınıf üç, beşinci sınıf da üçer öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler kendilerine o an verilen “2025 yılından beklentileriniz” konusuyla ilgili kompozisyonlarını yazdılar.

Ardından da her okuldan görevlendirilen birer öğretmenden oluşan 9 kişilik juri kompozisyonları değerlendirdi.

Başarılı olan öğrenciler ödüllerini önümüzdeki hafta düzenlenecek törenle alacaklar.

Yine bir etkinlikte üklemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmaktan duydukları sevinci ifade eden Merit Otelleri sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, düşünen ve kendini ifade eden gençler yaratmaya katkı sağlaması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kompozisyon yarışmasına destek veren Milli Eğitim Bakanlığı, katılımcı okullar ve öğretmenlere teşekkür etti.