Merit Lefkoşa karantinaya alınıyor...

Merit Lefkoşa Otel’in Genel Müdürü ve bir valesinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye giden ve hayatını kaybeden otel başaşçısının, koronavirüs nedeniyle öldüğünden şüpheleniyor.
Sağlık bakanlığının Merit Lefkoşa’yı karantina altına alması bekleniyor.
MÜDÜR POZİTİF
Merit Lefkoşa Otel Müdürü Mine Gürses'in covid-19 pozitif olduğu öğrenildi.
Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenildi.
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