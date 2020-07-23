Merit Otel: “Pozitif çıkan konuğumuzla temas eden bir çalışanımız karantinaya alındı”

Merit Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Merit Oteller Halkla İlişkiler” imzalı bir açıklama yayınlayarak, Türkiye’den negatif test ile gelen ancak KKTC’de yapılan test sonucu pozitif çıkan bir şahısla temas eden otel çalışanının tedbir amaçlı karantinaya alındığını ifade etti.

“5 ÇALIŞANLA DA KISA SÜRELİ TEMASTA BULUNDU”

“Merit Royal Otelinde 6 personelin Covid-19 teşhisi ile karantinaya alındıkları” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, “Söz konusu müşterimiz ile çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı tedbir kararları çerçevesinde gönüllü karantina sürecindedir” denildi.

MÜŞTERİ İLE ÇALIŞANLARIN NASIL TEMAS ETTİĞİ AÇIKLANMADI

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan otel müşterisinin, test sonucu çıkana kadar otel odasında izole olması gerekirken, toplamda 6 çalışanla nasıl temas kurduğu, söz konusu açıklamada yer almadı.

CASINOYA GİRMESİNE İZİN VERİLDİ

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre, test sonucu pozitif çıkan müşteri, sonucunun açıklanmasını beklemeden Merit Otel’deki odasından çıktı ve casinoya girmesine izin verildi.

Söz konusu şahsın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından da, temas ettiği otel çalışanları gözetim altına alındı.

Oteldeki tüm çalışanlar, tedirgin olmuş durumda…

Merit Otel Genel Müdürü Ercan Turhan’ın paylaştığı açıklama şöyle:

MERİT OTEL VE CASİNO MÜŞTERİLERİMİZİN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE:

Künyeleri belirsiz bazı internet haber sitelerinde Merit Royal Otelinde 6 personelin Covid-19 teşhisi ile karantinaya alındıkları haberinin kesinlikle gerçekle alakası bulunmamaktadır.

3 gün önce Türkiye’den negatif test ile gelen bir konuğumuzun, KKTC’ye varışında yapılan testi pozitif çıkmıştır.

KKTC Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği protokollerdeki tüm kurallar şirketimizce uygulanarak konuğumuz derhal KKTC Sağlık Bakanlığının müşahedesine devredilmiştir.

Tespitlerimiz çerçevesinde, kendisi ile bir süreliğine irtibatta bulunan bir personelimiz, “tedbir amaçlı” olarak yine Sağlık Bakanlığının karantina sürecine devredilmiştir.

Söz konusu müşterimiz ile çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı tedbir kararları çerçevesinde gönüllü karantina sürecindedir.

Sağlık Bakanlığı görevlilerinin belirleyecekleri bir tarihte de kendilerine Covid-19 testi uygulanacaktır.

Dolayısıyla, bugüne kadar Merit Otel ve Casinolarında görevli yaklaşık 4,000 personelimizin hiçbirinde Covid-19 vakası kesinlikle görülmemiştir.

Asılsız haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında adli ve yasal her türlü işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunun ve değerli konuklarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

MERİT OTELLERİ

HALKLA İLİŞKİLER”