Merit Otellerinde bir misafirde Covid-19 pozitif çıktı!

Merit Otellerinde bir yolcuda Covid-19 pozitif çıktı!
Açıklama geldi. İşte açıklama;
Sevgili KKTC Kamuoyuna saygiyla duyuruyorum
Kapali devre sistemi dahilinde otellerimize 274 misafir gelmistir Gelen misafirlerden birinde yapilan pcr testi sonucu pozitif cikmis olup misafir dogrulama testi icin Burhan Nalbantoglu hastahanesine goturulmustur Yapilacak dogrulama testi neticesi eger pozitif cikar ise misafirimiz ozel ambulans ucak ile gerekli tum yasal islemleri tamamlayarak ulkemizden ayrilacaktir Yapilan mesnetsiz aciklamalardan oturu bu aciklamayi yapmaya gerek duydum Saygilarimla
Ercan Turhan
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