Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projeleri hayat buldu

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ile Merit Royal Garden ve Merit Lefkoşa Müdürü Zeki Hızlısoy’un otel grubu olarak verilen hizmetleri anlatmalarının ardından Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkaz, sosyal sorumluluk projesile ilgili bilgi verdi.

Her bir Merit otelinin kuruluş süreci ve turizm verdiği katkıyla ilgili bilgi veren Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Merit otellerinin turizm sektörüne getirdiği yenilikleri de örnekleriyler anlattı.

Reha Arar ve Mine Gürses’in Merit otellerinin yıllardır devam eden projeleri, ülkeye getirdiği yenilikler ve yatırımlarla ilgili verdikleri bilginin ardından Aziz Korkmaz da bu yıl başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılanları bazın mensuplarıyla paylaştı.

Sosyal sorumluluk projesinin Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka ilkokulu, Lapta Anaokulu, Alsancak Anaokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ni kapsadığını ifade eden Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkaz, ülkemizin geleceği çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesinde, ilk adım olarak okulların altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve moderinleşmesiyle ilgili girişimde bulunduklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi onayı, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka ilkokulu ve Lapta Anaokulu yöneticilerinin işbirliğinde belirlenen etkinlikler kapsamında Merit Spor oyunları çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu ve futbol turnuvasının yapıldığını anımsattı. Ayrıca Kaplumbağa konusunda resim şöleni ve turizm konulu kompozisyon yarışması düzenlendiğini de kaydeden Korkmaz, ocak ayı içerisinde kompozisyon yarışması ödül töreni ve resim serginin açılacağını kaydetti.

İkinci eğitim öğretim dönemde basketbol turnuvası ile satranç turnuvası düzenleneceğini belirten Korkmaz,ayrıca tiyatro, halkdansları ve çocuk festivallerinin organize edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkaz, bugüne kadar yapılan etkinliklerde yüzlerce öğrencinin spor, sanat ve edebiyat alanında üretimde bulunmalarına katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Okullara yapılan katkılar

Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun mevcut tuvaletlerinin tamamı elden geçirilerek tatil edilirken, okulun kullanılamaz hale gelen mevcut basketbol sahasının yerine yenisi yapıldığını kaydeden Aziz Korkmaz, Alsanca İlkokulu ve Lapta İlkokulu’nun mevcut basketbol sahasının üzeri kapatılarak her mevsim sağlıklı ortamda spor yapma, yağmurlu ve sıcak günlerde öğrencilere oyun alanı olarak hizmet verecek bir konuma getirilmesi amacıyla projelerin hazırlandığını kaydetti.

Karşıyaka İlkokulu’nun anasınıfların görsel eğitimlerini daha iyi alabilmeleri için büyük ekranlı televizyonlar, projeksiyonlar temin edildiğini ayrıca öğrencilerin daha güvvenli bir ortamda oyun oynamalarına imkan verecek şekilde, oyun alanı yapay çimle kaplandığını açıklayan Korkmaz, spor malzemlerinden yoksun olan Tepebaşı İlkokulu’nun tüm spor dallarında çalışma yapmasına imkan sağlayacak şekilde spor malzemeleri desteği sağlandığını belirtti.

Lapta Yavuzlar Lisesi yönetiminin öğrencilerin suya ücretsiz erişimini sağlama hedefi doğrultusunda adım atan Merit Otelleri, soğutma hazneli tüm öğrencilere hizmet verecek boyutta bir su arıtma sistemininin kurulma aşamasına geldiğini vurgulayan Aziz Korkmaz, Lapta Anaokulu ve Alsancak Anaokul’nun da ihtiyaçları tespit edilip bunların temin edilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.