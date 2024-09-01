Merit Starlit, Montenegro’nun Yıldızı

Otel, Montenegro Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen beş yıldız kategorisindeki değerlendirmede, 100 üzerinden 216 puan alarak Adriyatik bölgesinin en yüksek puanına sahip oteli oldu ve Avrupa’da adını duyurdu.

20 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Merit Starlit, 49 rezidans ve 44 otel odasıyla konuklarını ağırlıyor. Otel, farklı konseptlerde dünya mutfaklarından lezzetler sunan 4 restoran, bir Cigar Club, Sky Lounge Bar, SPA ve Casino ile donatılmış durumda. Merit ailesinin yeni üyesi olarak Montenegro’da konuklarını ağırlamaya başlayan otel, açıldığı iki aylık dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.

Trip Advisor, Google, Booking.com gibi platformlarda yüzlerce olumlu yorum alan Merit Starlit, %96.52 gibi yüksek bir ortalama skorla, bulunduğu bölgedeki One&Only, Regent, Dukley, Splendid Hotel gibi uluslararası tanınırlığa sahip otelleri geride bırakarak zirveye yerleşti. Google’da %94, Booking.com ve Trip Advisor’da %100 tam puan alarak dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Tüm Misafirlere Asist Hizmeti

Merit Starlit, tüm rezidans ve otel misafirlerine sunduğu “Star Assist” hizmeti ile misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Star Assist ekibi, misafirlerine daha uçaklarına binmeden ulaşarak yolculukları boyunca ve sonrasında estetik bir karşılama ile onlara eşlik ediyor. İki kişilik ekipler, gün boyu hem asistanlık hem de uşak hizmeti sunarak misafirlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Konuklar Budva manzaralı odalarında dinlenirken veya Maybach araçlarında seyahat ederken, Star Assist ekibi her detayı düşünerek hizmet kalitesini maksimum seviyeye taşıyor.

Bu üstün hizmet ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla Merit Starlit, hem Montenegro’da hem de Avrupa genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor.