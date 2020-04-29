Merit'in veliahtına karantina kıyağı iddiası

Besim Tibuk’un oğluna yapılan karantina kıyağı Bakanlar Kurulu’nun gündeminde tartışıldığı ve Bakanlar Kurulu sonrasında bu konuda hükümetin harekete geçeceği ya da konuyla ilgili bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor.

Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk’un oğlu Murat Besim Tibuk dün akşam özel Uçak ile Ercan’a geldiği ve daha önce karantina oteli olmayan Merit otellerinden birine yerleşmesine izin verildiği iddia edildi.

Yetkililerin Murat Tibuk’a bu esnekliği sağlamasının 90 Bin Euroluk test kiti bağışı olduğu ve bu miktarda bir test kitinin ise ülkeye gelmediği de konuşuluyor. Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda açıklama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Özel uçakla dün akşam adaya geldiği söylenen Merit Oteller Grubu veliahtı Murat Besim Tibuk’un özel bir ayrıcalıkla ülkeye getirildiği ve kimseye uygulanmayan bir yöntemle babasının otellerinden birisine gitmesine izin verildiği iddia edilmişti