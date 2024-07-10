Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalıştay düzenlendi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından deniz kaplumbağalarının tedavileri üzerine uluslararası katılımla bilimsel çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın 2. günü Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki Bakanlık yetkilileri merkezi ziyaret etti; iyileştirilen iki deniz kaplumbağası doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından, her yıl düzenlenen çalıştayların üçüncüsü 5-7 Temmuz tarihleri arasında Merit Crystal Cove Otel’de gerçekleştirildi.

Merkezin Sorumlusu Silem Sargın Kara başkanlığında düzenlenen bu yılki çalıştayda, Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale ve Uzman Veteriner Hekim Mehmet Özay Bedizci, “Kanamalı Hastalarda Uygulanabilecek Hemostazis (Kanama Durdurulması) Yöntemleri” ve “Deniz Kaplumbağalarında Dijital Görüntüleme Metotları ve Görüntüleme Teknikleri” konularında bilgiler verdi.

Bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan deniz kaplumbağalarının iyileştirilip doğal yaşama kazandırılması sürecinde en güncel tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için merkezin bilgi ve donanımını geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaylarla, hem bilim dünyasındaki güncel gelişmelerin takip edildiği, hem de uzman görüşlerinin alındığı kaydedildi.

Oldukça verimli geçen çalıştayın 2. gününde; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kara: “Dünyanın farklı noktalarındaki rehabilitasyon merkezlerinin de takip ettiği bir merkez haline dönüştük”

Çalıştay sonrasında açıklama yapan Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, en güncel ve en hızlı tedavi yöntemleri konusunda merkezi her daim geliştirme çabasında olduklarını belirterek, “Bu amaçla, alanında uzman isimlerle yıl boyunca iletişim halinde olup birebir eğitimlerle tecrübelerimizi geliştiriyoruz. Teoride ve pratikte hakim olduğumuz yenilikçi tedavi yaklaşımlarıyla dünyanın farklı noktalarındaki rehabilitasyon merkezlerinin de takip ettiği bir merkez haline dönüştük” dedi.

“Tosbağa Latifoğlu” ve “İlmiye” isimli deniz kaplumbağaları doğal yaşam alanlarına uğurlandı

Üç günlük çalıştay kapsamında, tedavisi tamamlanan Tosbağa Latifoğlu ve İlmiye isimli deniz kaplumbağaları da doğal yaşam alanlarına uğurlandı. İyileştirilen iki kaplumbağa, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalından Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Uzman Veteriner Hekim Mehmet Özay Bedizci tarafından denize salındı. Keyifli etkinliğe Bakan Ataoğlu’nun beraberindeki Bakanlık yetkilileri, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri, kaplumbağaların kurtarıcısı Şalvar Kaptan ile doğa ve hayvan severler de katıldı.