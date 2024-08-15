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Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu

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Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörüğü düzenlediği basın toplantısında geçen bir yıl içinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yapılanları ve önümüzdeki öğretim yılında planlanan projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü ve Mep-Der Başkanı Mine Gürses, NET Holding İletişim Direktörü Elizabet Uğurlu, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Zeki  Hızlısoy, Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ve sosyal sorumluluk projelerini yürüten ekiple birlikte düzenlediği basın toplantısında bir yıl için yapılan çalışmaları anlattı.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü ve Mep-Der Başkanı Mine Gürses, okullarda geçen yıl yürütülen sosyal sorumluluk projelerini geliştirerek devam edeceğini müjdelerken bu yıl ikincisi uygulanacak olan eğitim fonuyla ilgili de geniş açıklamada bulundu.

Merit otellerinin halihazırda 25 tıp öğrencisine burs veridiğini ve geçtiğimiz yıl başlatılan Türkiye’de okuyan KKTC vatandaşı öğrencilere verilen burslar için başvuruların açıldığını kaydetti.

KKTC vatandaşı olan öğrencilerin öğrenim sürecine katkı verebilmek için 2023 yılında Merit Eğitim Fonu’nun hayata geçirildiğini anımsatan Mine Gürses, yeni öğretim yılında da 10 öğrenciye her ay 10 bin TL burs verileceğini kaydetti. Gürses, geçtiğimiz yıldan devam eden burslar dışında bu yıl yeni katılacaklara verilecek burs miktarının yıllık 900 bin TL olduğunu ifade etti.

Merit Eğitim Fonuna yapılacak olan başvuruların  25 Ekim 2024 Cuma günü saat 18:00’a kadar, e-posta üzerinden gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Mine Gürses, başvuru evraklarını egitimfonu@meritturizm.com adresine e-posta ile eksiksiz olarak göndermeleri gerektiğini anımsattı.

Sosyal sorumlulukta örnek olmaya çalışıyoruz

 

30 yılı aşkın bir zamandır, bu topraklara yatırım yapan, yapmaya devam eden Merit Grubu’nun şu anda 6 bine yakın çalışanıyla KKTC Turizmine hizmet verdiğini kaydeden Gürses, Nisan 2023 den Ağustos 2024’e kadar 9 milyon TL’yi aşan bir katkıda bulunduklarını kaydetti.

Düzenlenen etkinlikterde binlerce öğrenciye dokunduklarını ve onların gelişimine katkı yaptıkları vurgulayan Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü ve Mep-Der Başkanı Mine Gürses, bu yıl daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, örnek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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